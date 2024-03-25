الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العلاقات المصرية-الإماراتية نموذج رائد للشراكة الإستراتيجية المتميزة

صحف
صحف

 ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين بعنوان "مصر والإمارات شراكة إستراتيجية متميزة"- أن الزيارة تعكس من جديد مدى اهتمام قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية على المستويات المختلفة لما فيه خير للشعبين الشقيقين والتي تشكل نموذجا رائدا للشراكة الإستراتيجية المتميزة.

وقالت "الأهرام" إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وصلت إلى ذروتها مع توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي، والتي تمثل أكبر صفقة استثمار حر مباشر من خلال شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية الكبرى، إذ من المتوقع أن تدر هذه الصفقة عوائد اقتصادية كبيرة على البلدين خلال السنوات المقبلة.

اهتمام خاص

وأضافت الصحيفة أنه على المستوى الإقليمي، يحظى التنسيق بين البلدين باهتمام خاص، في ظل التطورات المتسارعة التي طرأت على ساحة منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، إذ ما زالت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، رغم كل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار، حيث تشارك مصر والإمارات بصفة أساسية في تلك الجهود، بالتوازي مع جهودهما الحثيثة على المستوى الإنساني لتقديم مزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد نفذت مصر والإمارات معا 12 عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية في المناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها في شمال قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير".

وتابعت الصحيفة أن حدة التهديدات تتصاعد أيضًا في منطقة البحر الأحمر، في ظل المواجهة العسكرية المستمرة بين بعض الدول الغربية ومليشيا الحوثيين، منذ بدء الضربات العسكرية الغربية ضد مواقع المليشيا في 12 يناير الماضي، ردا على العمليات التي تنفذها في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.

وأكدت "الأهرام" أنه بالتالي، تكون للدولتين مصلحة أساسية في دعم جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات القاهرة العلاقات الاقتصادية رأس الحكمة استثمار حر وزارة الإسكان

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