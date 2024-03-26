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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

صحيفة قطرية تبرز إشادة مجلس الأمن بالجهود الدبلوماسية المصرية بشأن غزة

غزة
غزة

أبرزت صحيفة العرب القطرية اليوم الثلاثاء، إشادة مجلس الأمن الدولي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية إلى المدنيين.

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وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "إشادة مستحقة" - أن الجهود الدبلوماسية الحثيثة المصرية الأمريكية القطرية،ستظل على مختلف الصعد السياسية والدبلوماسية والتنموية، التي واكبت التطورات الخطيرة التي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاتصالات التي تمت على أعلى المستويات ومع مختلف المسؤولين في المنطقة والعالم؛ من أجل التنسيق حيال هذه التطورات، وستظل هذه الجهود الحثيثة علامة بارزة في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف جولات الصراع، لا سيما في قطاع غزة، وذلك عبر المواقف السياسية والتحركات الدبلوماسية، إلى جانب دور المؤسسات الرسمية والخيرية.


وأضافت الصحيفة، أن تلك الجهود تأتي لتضاف إلى سجل قطر ورصيدها من الجهود التي لم تهدأ منذ بدء دائرة العدوان على غزة، لإيجاد مخرج يحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين ويضمن حلا سياسيا مستداما وفقا للمرجعيات المعروفة، ويجنب المنطقة الانزلاق في الفوضى والعنف.

صحيفة قطرية غزة مجلس الأمن الاراضي الفلسطينية المحتلة إطلاق سراح المحتجزين

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