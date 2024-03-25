لأول مرة.. مجلس الأمن الدولى يعتمد قرار وقف إطلاق النار فى غزة

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، متجنبا استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل أي من القوى الكبرى.

وواجهت المحاولات السابقة لتمرير القرار عقبات متعددة حيث استخدمت الولايات المتحدة والصين وروسيا حق النقض. وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

الموافقة على قرار يدعو لوقف اطلاق النار

وقال ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع وقال أخيرا إن مجلس الأمن يتحمل مسؤوليته.

وأضاف: وأود أن أشكر جميع أعضاء المجلس على مرونتهم والطريقة البناءة التي أتاحت لنا اليوم اعتماد هذا القرار الذي طال انتظاره، قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال مستمرة للأسف بعد الأشهر الخمسة الماضية.

كما صوتت الولايات المتحدة ضد التعديل الروسي المقترح، وامتنعت 11 دولة عن التصويت بما في ذلك المملكة المتحدة. أما التعديل الروسي، الذي يحاول إعادة النص إلى مسودة سابقة، فقد فشل.

ويقول الممثل الروسي إن التغييرات التي أدخلت على النص والطريقة التي تم بها التعامل معها غير مقبولة، وتحاول روسيا إعادة كلمة "دائم" إلى الفقرة الافتتاحية.

وكانت روسيا بجوار المتحدثين، وافتتحت الجلسة بالقول إن روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تم بها تعديل النص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد أوضح ممثل موزمبيق أن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيدوا مرارا وتكرارا بالإجماع القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وقال: لقد اقترحنا هذا القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال الفترة المقدسة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في نفس الوقت.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويشدد على أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية [في غزة].

كما قدم ممثل موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو القرار، قائلاً إن الوضع في غزة أمر يثير قلق المجتمع الدولي بأكمله.