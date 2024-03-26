سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنوك

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في مصر وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار على مدار اليوم وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري لعملة الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في كافة البنوك المصرية وذلك في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء في كافة مجالات الحياة وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار صرف الدولار كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بنحو 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك القاهرة نحو 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر 2024



في المصرف العربي الدولي سجل الدولار الأمريكي نحو 46.50 جنيه للشراء و46.60 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.50 جنيه للشراء و46.60 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 46.44 جنيه للشراء و46.54 جنيه للبيع.

في ميد بنك استقر الدولار عند نحو 46.50 جنيه للشراء و46.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 46.53 جنيه للشراء و46.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي سجل نحو 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع.





أسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 46.50 جنيه للشراء و46.60 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 58.60 جنيه للشراء و58.74 جنيه للبيع.

استقر الجنيه الاسترليني عند مستوى 58.60 جنيه للشراء و58.74 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى نحو 12.40 جنيه للشراء و12.42 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 151.11 جنيه للشراء و151.48 جنيه للبيع.

حافظ الدرهم الاماراتي على مستواه عند 12.66 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

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