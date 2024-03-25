سعر الذهب اليوم الإثنين 25 -3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 -3-2024 بالجنيه المصري والدولار من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث خلال هذه الفترة، إذ يهتم المصريون بمعرفة سعر المعدن الأصفر مع اقتراب عيد الفطر المبارك حيث تزداد الأعراس والمناسبات، وقد عادت أسواق الذهب والمجوهرات إلى الانخفاض الطفيف الجماعي في أسعار الذهب اليوم في مصر، وذلك في يوم الموافق 25-3-2024، وسط تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى مستويات 46.50 جنيهًا، مما أثار اهتمام المتعاملين لحركة العرض والطلب.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25-3-2024

ووفقًا لمصادر في شعبة الذهب بالغرف التجارية، فإن هناك هبوطًا طفيفًا بلغ 25 جنيهًا للجرام في سعر الذهب، حيث بلغ سعر جرام عيار 21 - الأكثر انتشارًا - في الوجهين البحري والقبلي نحو 3015 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره السابق الذي بلغ 3040 جنيهًا دون احتساب التكلفة الإضافية.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الاثنين 25-3-2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 3446 جنيهًا، وتم الكشف عن أن هذا العيار هو الأعلى سعرًا في البلاد نظرًا لجودته العالية.

بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، فقد انخفض اليوم ليصل إلى 3015 جنيهًا، ويُعتبر هذا العيار الأكثر انتشارًا حاليًا في مصر.

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 18، فقد شهد تراجعًا جديدًا حيث خسر 25 جنيهًا ليصل إلى 2584 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأقل سعرًا في البلاد والأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب btc اليوم الاثنين 25-3-2024

أما سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، فقد شهد خسائر تصل إلى 200 جنيه ليصل إلى 24120 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 25-3-2024

سُجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 بنحو 106826 جنيهًا، وتأثر هذا السعر بانخفاض سعر الجرام إلى هذا المستوى. وتزن الأوقية حوالي 31 جرامًا من العيار 24، الذي يُعتبر الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

تزامنًا مع إجازة بورصة الذهب عالميًا، استقر سعر المعدن الأصفر عند أدنى مستوى له الجمعة الماضية، حيث وصل سعر الذهب إلى 2174.20 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2176.20 دولار للأونصة.

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