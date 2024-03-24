سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري يستحوذ على نسبة بحث كبيرة عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية خاصة وأن السعر استقر خلال اليومين الماضيين وبدء في التراجع بشكل طفيف اليوم مما دفع بالعديد من الأفراد والمستهلكين إلى البحث عن تطورات الأسعار وتوجهاتها المستقبلية.

سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري

تشهد الأسعار تحركات متباينة على مدار الفترة الأخيرة فبعد أن ارتفع سعر الذهب للعيار 21 الأكثر شيوعا من 2950 جنيه للجرام وصل إلى 3130 متأثر بارتفاع سعر الأونصة على الشاشة العالمية بينما بدء في التراجع خلال اليومين الماضيين بشكل طفيف ليعاود الإقتراب من معد الـ 3000 جنيه من جديد، واليكم الأسعار اليوم.

سعر الذهب عيار 18 اليوم مقابل الجنيه المصري

بحسب آخر التحديثات، فإن سعر الذهب عيار 18 قد سجل 2584 جنيها بدون أضافة سعر المصنعية الذي يختلف من مكان لآخر وبحسب القطعة الذهبية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم مقابل الجنيه المصري

بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3015 جنيهًا في أخر تحديث دون احتساب المصنعية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم مقابل الجنيه المصري

وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 24، فقد وصل سعره إلى حوالي 3446 جنيهًا.

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أسعار العملات الذهبية اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 24،120 جنيه وهو بوزن 8 جرامات بينما سجل سعر نصف جنيه الذهب وهو بوزن 4 جرامات نحو 12060 أما سعر ربع جنيه الذهب فقد سجل 6030 جنيه وذلك بدون أضافة سعر المصنعية

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في السوق العالمية، والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تقلبات العملات الأجنبية. ومع ذلك، يبقى الطلب المحلي على الذهب والعوامل الجيوسياسية أحد المحركات الرئيسية لتلك التحركات.

سعر الذهب عالميا



تشهد أسعار الذهب العالمية تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حاليًا حوالي 2165 دولارا أمريكيا وفقا للبيانات الأخيرة.

جدير بالذكر فقد قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، حيث استمرت في نطاق 5.25% - 5.50%. وعلى الرغم من توقعات أعضاء البنك بخفض الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام الحالي، إلا أن الأعضاء المؤيدين للخفض زادوا هذا الاجتماع مما أثر سلبًا على أسعار الذهب.

وفي تطور آخر، قام البنك برفع توقعاته لمعدل التضخم لهذا العام إلى 2.6% مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 2.4%، مع وصف البنك للتضخم الحالي بأنه لا يزال مرتفعًا.