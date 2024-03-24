الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سعر الذهب اليوم 14 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 14 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الحالية من جانب المواطنين فقد شهد سعر الذهب هبوط نسبيا في هذه الساعات.

وقد هبط أسعار تداول الذهب الاحد 24 مارس 2024، في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ هبوط عيار 21 الأكثر تداولًا أمس السبت بقيمة 120 جنيهًا.

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2.4 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالسوق خلال الأسبوع الماضي

سعر الذهب اليوم 14 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

جاء سعر الذهب اليوم 14 رمضان 2024  الموافق 24 مارس الجاري في مصر بالجنيه المصري في محلات الصاغة المصرية للبيع 3427.25، نحو 3400  للشراء جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما هبط  سعر الذهب عيار 21، اليوم الاحد  24 مارس 2024، عند 3025 جنيه للبيع، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2592.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 24  مارس  للبيع 24200، نحو 23800 جنيه للشراء. 

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3457 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3025 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2593 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2017جنيهًا.

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2.4 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالسوق خلال الأسبوع الماضي

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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم 3457 جنيه مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الاحد  

وبعد معرفة سعر الذهب اليوم 14  رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري.

وعالميًا، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنحو 0.54% إلى 2169 دولارا للأوقية. فيما يرتفع المعدن بنحو 0.7% منذ بداية الأسبوع.

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