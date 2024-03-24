الأحد 24 مارس 2024
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مصر

وزارة التموين: لولا توحيد سعر صرف الدولار لارتفع الذهب لـ4 آلاف جنيه

وزير التموين
وزير التموين

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه لولا توحيد سعر صرف الدولار وتراجع سعره لأقل من 47 جنيهًا لارتفع الذهب لأكثر من 4 آلاف جنيه لعيار 21، لافتًا إلى أن سعر الذهب حاليًا يقترب من السعر العالمي، وبالتالي فإن عمليات الشراء مناسبة في الوقت الحالي لمن يريد اقتناء المعدن الثمين.

وأنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليء بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي في الذهب نتيجة تغير في توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزءًا كبيرًا من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة المقبلة للذهب.

وزير التموين: الدولة ستتحمل زيادة التكلفة فى إنتاج رغيف الخبز البلدى

 

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قرار وزارى جديد من وزير التموين بخصوص رغيف الخبز

 

برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة

وكان قد ثمّن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدًا بالدراسة الفنية التى تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، موضحًا أنها ستسهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر، وأيضًا الحفاظ على البيئة.

وقد أوضح وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة المقبلة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى، لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكل مصانع إنتاج السكر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بمقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم استعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى- المرحلة الثالثة (EPAP  III‏) التابع لوزارة البيئة.

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