الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التموين: إقامة 56 معرضًا و25 شادر "أهلًا رمضان" فى محافظة الدقهلية بتخفيضات تصل إلى 35٪

شادر أهلًا رمضان
شادر أهلًا رمضان

وكيل الوزارة بالدقهلية: طرح كيلو الأرز رفيع الحبة بـ25 جنيهًا وعريض الحبة بـ27 جنيهًا

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري ووكلاء وزارة التموين في محافظات الجمهورية، بزيادة أعداد المعارض والشوادر السلعية المقامة في كل محافظة مع وجود نسب تخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في السوق المحلية.

من جهته كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية خلال جولة تفقدية في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين عن أنه يتم طرح كيلو الأرز رفيع الحبة في معارض أهلا رمضان بسعر 25 جنيها، وكيلو الأرز عريض الحبة بسعر 27 جنيها.

وقال دايرة إنه تمت إقامة 56 معرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 35٪ على مستوي المحافظة، منها 4 معارض رئيسية في مدينة المنصورة، إضافة إلي 25 شادر أهلا رمضان تضم الخضروات والفواكه واللحوم، موضحا أن معدل الضخ اليومي من السكر الحر بسعر 27 جنيها في كل المعارض والشوادر يتراوح بين 50 و60 طنا، ومن 30 إلى 40 طنًا لحومًا طازجة ومجمدة.

وأضاف دايرة أنه يتم تسيير 14 سيارة سلع متنقلة بحمولة تتراوح بين 1.5 و5 أطنان، في المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة الدقهلية، وبالنسبة لمشاركة القطاع الخاص تمت مشاركة نحو 120 سلسلة تجارية في معارض أهلا رمضان من خلال تخصيص ركن خاص داخل كل فرع.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية إلى أنه يتم تشديد الرقابة على كل المنافذ والمعارض السلعية من أجل توفير السلع بتخفيضات المعارض في مختلف الأماكن والوصول إلى القرى البعيدة، وتوفير المنتجات والسلع والتخفيضات لضمان وصول التخفيضات لمستحقيها.

وعن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية في محافظة الدقهلية، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المحافظة أنه يكفي مدة تزيد على 3 أشهر، كما أنه تم صرف نحو 48٪ من مقررات شهر مارس الجاري لحاملي البطاقات التموينية التي يبلغ عددها 1 مليون و750 ألف بطاقة بعدد مستفيدين يصل إلى 5 ملايين و50 ألف مواطن.

وقال علي حسن وكيل مديرية التموين في الدقهلية إن معدل الصرف الشهري من السلع التموينية يصل إلى 280 مليون جنيه، وذلك من خلال 3 آلاف بقال تمويني ومنفذ جمعيتي و7 فروع تجزئة تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، بينما يتم إنتاج 19.5 مليون رغيف بلدي يوميا للمستفيدين من منظومة الخبز المدعم، وذلك من خلال 1812 مخبزا.

من جهته قال محمد زغلول مدير عام التجارة بمديرية التموين في الدقهلية إنه يوجد 8 مطاحن في المحافظة، و20 مستودع دقيق بحصة يومية تصل إلى 1500 طن دقيق مدعم.

بدوره قال رمضان الشحات مدير عام المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن كل السلع الغذائية والاستهلاكية المطروحة في معارض وشوادر أهلا رمضان تكفي احتياجات المواطنين.

وطالب مدير عام المركز الإعلامي بوزارة التموين المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تطلقها بعض الفئات المحرضة على السوشيال ميديا، مؤكدا أن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مرتفعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

شادر
شادر "أهلا رمضان
شادر
شادر "أهلا رمضان
شادر
شادر "أهلا رمضان
الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ووكلاء وزارة التموين السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة الدقهلية طرح كيلو الأرز رفيع الحبة معارض اهلا رمضان

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