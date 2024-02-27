التموين: بدء موسم توريد بنجر السكر 2024 والمساحة المنزرعة 600 الف فدان بنجر.

د/ علي المصيلحي: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل الي 6 اشهر

أحمد كمال: مستهدف انتاج 1.7 مليون طن سكر من إجمالي الكميات الموردة على مستوي الجمهورية

صلاح فتحي: شركة الفيوم السكر تتعاقد على استلام 85 ألف فدان خلال الموسم الجاري من 5 محافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر، بدأت في إستلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا، موضحا أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلي 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جهته قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، خلال جولة تفقدية اليوم على مصنع شركة الفيوم للسكر بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024.

واضاف كمال، أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تم زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهًا ليتراوح من 1900 إلي 1350 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد

وأوضح كمال أنه سيتم صرف 1900 جنيهًا عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد.

وتابع كمال، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهًا حافز اضافي للطن.

وقال كمال أنه سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و250 جنيها حافز اضافي للطن.

بينما قال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركته قامت بالتعاقد مع 45 الف مزارع لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات هي الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، اسيوط، جنوب الجيزة، ليتم منها انتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 الف طن سكر ابيض.

وأكد فتحي خلال الجولة التفقدية على مصنع الشركة في محافظة الفيوم، أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبراير الجاري ويستمر حتي منتصف أغسطس القادم.

واوضح فتحي أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 الف طن الي 200 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 الف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس وعلف البنجر الي دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا.

وأكد المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الفيوم السكر أنه يتم إنتاج سنويا 80 ألف طن مولاس و90 ألف طن علف بنجر وذلك من الكميات المستلمة من بنجر السكر.

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر ) سنويا ويتم استيراد من 400 الي 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

بينما قال عادل كمال رئيس قطاع المبيعات بشركة الفيوم السكر أنه يتم صرف كافة مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركة، حيث أنه يتم عمل وردتين في اليوم، مشيرا إلي أن الوردية الواحدة بعدد 12 ساعة، كما أن هناك اسطول من سيارات النقل يصل الي 45 سيارة نقل كبير

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم توجيه كامل انتاج السكر المنتج من القصب والبنجر لصالح بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيها، إضافة إلي ضخه في معارض وشوادر اهلا رمضان المنتشرة على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.