"التموين" تكشف حقيقة زيادة الدعم على البطاقة بقيمة 100 جنيه

كشف الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، حقيقة زيادة الدعم على بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة.

وصرح كمال لـ الدستور، بأن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يتم تحديده وفقًا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في السنة، منها 90 مليارًا للخبز المدعم «العيش البلدي»، و36 مليارًا للتموين، ولا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم، وأشار«كمال» إلى أن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، لكن الأمر من اختصاص رئاسة الوزراء المصرية.





كان قد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر.

جاء ذلك خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 150 مليون جنيه، توفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة ويقدم عروضًا وتخفيضات، بجانب المشاركة في معارض أهلًا رمضان.



وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.5 شهر،لافتًا إلى أنه جار حاليًا إجراء دراسات بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة لتحديد سعر شراء القمح المحلي والذي سيكون مجزيًا للمزارعين وسيتم الاعلان عن السعر الأسبوع المقبل والضوابط، مؤكدا أنه لن يتم إلزام المزارعين على توريد كميات محددة في الموسم الجديد.



وأكد المصيلحي أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل اعتمادات شهر يناير وهناك التزام وأولوية أولى في هذا الموضوع، مؤكدًا أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.



وفيما يتعلق بالزيت قال المصيلحي، إن احتياطي الزيت يكفي 5 شهور، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 شهور، مرجعًا الأزمة الحالية في عمليات التوزيع حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات، لافتًا إلى أن بعض مصانع البنجر بدات في إستلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعًا، لافتًا إلى أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.



وأكد أنه سيكون هناك إتاحة من السكر وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بالأرز قال المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي منه ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيهًا للكيلو حسب النوعية، مؤكدًا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية.



وفيما يخص احتياطي اللحوم والدواجن قال المصيلحي إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرًا منها، لافتًا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعًا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.



وأكد توافر السلع للمواطنين وقيام الوزارة بضخ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية في معارض "أهلًا رمضان"، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا سياسيًا لزيادة عدد المعارض في إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.