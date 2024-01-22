وزير التموين: زيادة إنتاج السكر من القصب المورد إلى 88055 طن

أكد أمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن الدكتورعلى المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميا نسب توريد قصب السكر من المزارعين والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه يوميا واشار الى ان الدكتور على المصيلحى يوجه دائما بسرعة سداد مستحقات المزارعين.

وأضاف إلى أنه يتم سداد المستحقات اليكترونيا حسب البنك الذى يختاره المزارع.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة إلى أن الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا حول نسب توريد قصب السكر والمنتج منه مضيفا ان نسب توريد القصب وصلت الى 928035 طن قصب والسكر المنتج من تلك النسبة وصلت الى 88055.

وأضاف معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أنه من المتوقع أن تستقبل المصانع السبع ما يصل إلى 7 ملايين طن لانتاج 700 ألف طن قصب سكر مؤكدا ان طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل الى 100ك سكر فقط يعد عصره واكد معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان ما يتم اتاحه من السكر يتم ضخه بالاسواق ليباع بسعر 27 جنيه للكيلو او لمنافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 للكيلو.

وأكد اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية،استمرار تشغيل مصنع أبو قرقاص، وأن ما يتردد عن توقف المصنع عن التشغيل غير صحيح، حيث داخل المصنع مجمع عبارة عن 4 مصانع أحدهما لإنتاج السكر من القصب والثاني لإنتاج السكر من البنجر وثالث لإنتاج الكحول والرابع لتجفيف المجاس والذي يدخل ضمن صناعة الأسمدة.

وأوضح اللواء عصام البديوى أنه نظرًا لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها مع مصنع سكر أبوقرقاص لموسم الحالى وهى 10 الاف طن عن الكمية اللازمة لتشغيل المصنع بكامل طاقته والتزامًا من الشركة مع المزارعين المتعاقدين لهذا الموسم يتم استقبال أي كمية من القصب وانتاجها في مصنع جرجا،حيث تتحمل الشركة نفقات النقل دون توقف مصنع أبو قرقاص عن التشغيل وإنتاج الكحول او تجفيف المجاس وأيضا انتاج السكر من البنجر خلال الموسم،كما قامت الشركة بزيادة كميات بنجر السكر المتعاقد عليها في أبو قرقاص من 750 الف طن بنجر الى مليون و100 الف طن بنجر لزيادة معدلات إنتاج السكر المحلى وتعويض انخفاض توريد القصب بمصنع أبو قرقاص.

وأشار اللواء عصام البديوى إلى أن أحد أسباب انخفاض توريد محصول قصب السكر الى مصنع أبو قرقاص هذا الموسم هو قيام المزارعين بالتوريد الى مصانع انتاج العسل الأسود وعصارات" عصير القصب" والتي تحصل على المحصول بأسعار مرتفعة مما يؤدى الى وجود منافسة غير عادلة مع مصانع انتاج السكر من القصب،ومع ذلك نجحت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في زيادة كميات البنجر المتعاقدة عليها لمصنع أبو قرقاص لتعويض معدلات انخفاض توريد القصب للمصنع وبالتالي زيادة انتاج السكر.