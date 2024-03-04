الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 18% من الناتج المحلى الإجمالى

وزير التموين
وزير التموين

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور، علي المصيلحي، إن إجمالي مساهمة نشاط التجارة الداخلية، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المصيلحي- خلال افتتاحه يرافقه محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، لإحدى السلاسل التجارية  في منطقة حي الأسمرات باستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه- إن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تضم مناطق لوجستية وشبكات توزيع ومخازن وأسواق جملة، لافتًا إلى أن المتجر يعد نقلة مميزة في قطاع التجارة الداخلية فهو يضم البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة، كما أن هذا النوع من المتاجر يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة، بما يدعم طرح منتجات بجودة عالية وأسعار مميزة.

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وأوضح المصيلحي، أن المتجر يزداد تميزًا بوجوده بحي الأسمرات، الذي يعد مثالًا قويًا على إحلال العشوئيات لمدنية متطورة.

كان قد أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرًا على المواطنين.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية، والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية، للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكل أنواعها بمحطات خدمة السيارات.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر أهلًا رمضان، وتوفير كل السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

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