الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بورصة السلع تشكل لجنتى العضوية وإدراج السلع والعمليات

البورصة السلعية
البورصة السلعية

أعلنت البورصة السلعية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تشكيل لجنة العضوية ولجنة إدراج السلع والعمليات، استكمالًا لتحديث الإجراءات وآليات عمل البورصة، وتشكيل اللجان التنظيمية لتسهيل عمل البورصة وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة ببورصات السلع العالمية.

وأوضحت البورصة أن اختصاصات اللجنة على النحو التالي:-

أولًا: اختصاصات لجنة العضوية
إصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية بالبورصة والنظر في مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده في سجل العضوية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وفحص أي مخالفات منسوبة للعضو واتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات المبينة في قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة.

وجار حاليًا مخاطبة الجهات الاعضاء للتوقيع على عقود العضوية استنادًا للقواعد المنظمة لها.

ثانيًا: اختصاصات لجنة ادراج السلع والعمليات

إصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية ووضع كل القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها على منصة البورصة، وعلى النحو الذى يحقق الهدف من إدراجها فى ضوء الغرض من إنشاء البورصة السلعية.

البورصة السلعية - مصر ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور أبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة بورصة السلع مصر البورصة السلعية المصرية

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