قرار وزارى جديد من وزير التموين بخصوص رغيف الخبز

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم (10) لسنة 2024 وتضمن منح المطاحن التموينية ( قطاع عام - خاص) إجازة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 9، 10، 11 أبريل المقبل.

وأكد الوزير أن المطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة عليها إبلاغ مديرية التموين المختصة والتي تقوم بدورها بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت) بحد أقصي الأربعاء الموافق 2 أبريل 2024.

وذكر القرار الذي حصلت "الدستور "على نسخة منه قيام شركة " سمارت " بإرسال ملف إكسيل إلكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الإيميل الخاص بكل مديرية متضمنا البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية.

وكشف القرار عن قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز

وإعادة إرسال الملف إلكترونيا على الإيميل الوارد منه الملف الشركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) وكذلك الوزارة على أن يتضمن الملف بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط وذلك بعد تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز.

وحذر القرار المديريات من تسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 9 وحتى 11 أبريل 2023 على النظام.

ولفت القرار إلى قيام الوزارة بصرف حصة أيام 3 أيام من الأقماح خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2024 مقدما للمطاحن طبقا للمتوسط المطحون، المقرر من لجنة برامج القمح التمويني وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الأقماح للمطاحن التموينية خلال الفترة من 1 وحتى 10 أبريل 2024 وذلك خصمًا من البرنامج التنفيذي خلال الفترة من 11 وحتي 20 ابريل وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامجين.

وتقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز أيام الإجازة طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز، على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام من 6 إلى 8 أبريل المقبل.

وكشف القرار عن قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية صباحًا وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية صباحا حتى نهاية اليوم خلال ذات الفترة وإتاحة صرف الخبز للمخابز طبقًا لمبيعات آخر يوم عمل.

ويستأنف العمل يوم 12 أبريل 2024 بالنظام المطبق حاليًا، على أن تقوم مديريات التموين بالتأكد من توافر أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية والمخابز البلدية.

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