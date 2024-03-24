سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

تراجع طفيف سجله سعر الذهب في مصر اليوم الأحد، حيث سجل الذهب عيار 21 تراجع بنحو 5 جنيهات، ليظل عند الارتفاع القياسي الذي يسجله منذ عدة أشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-3-2024 بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24: بيع 3،440 جنيه، وللشراء 3،474 جنيه.

سعر الذهب عيار 22: بيع 3،153 جنيه، وللشراء 3،185 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: بيع 2،007 جنيه، وللشراء 2،027 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1،720 جنيه، وللشراء 1،737 جنيه.

الاونصة: بيع 106،984 جنيه، وللشراء 108،050 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،080 جنيه، وللشراء 24،320 جنيه.

الكيلو: بيع 3،440،000 جنيه، وللشراء 3،474،286 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 ويتم حسابها بنسبة 14% من سعر جرام الذهب، بينما يتم حساب مصنعية الذهب عيار 21 ب 6% من سعر جرام الذهب، بينما تتجه بعض محلات الصاغة إلى حسابها من 60 إلى 120 جنيها في الجرام.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 21: بيع 3،030 جنيه، وللشراء 3،000 جنيه.

سعر الذهب في مصر عيار 18: بيع 2،597 جنيه، وللشراء 2،571 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي تراجع كبير في آخر جلسة تعاملات، شهدت أسعار الذهب تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتراجعت أسعار عقود الذهب الفورية بحوالي 0.64% لتسجل 2،162.61 دولارا للأوقية، وكذلك انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو، بحوالي 0.76% مسجلة 2،189.60 دولارا للأوقية.