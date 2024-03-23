السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استقرار أسعار السلع التموينية دون تغير عبر بطاقات التموين

السلع التموينية
السلع التموينية

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 عبر بطاقات التموين عبر محرك البحث جوجل بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات البنزين والسولار وهل يتواجد رفع في الأسعار في السلع أم لا، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك حيث تستمر منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف مقررات شهر مارس إلى المستحقين البالغ عددهم 64 مليون مواطن على 23 مليون بطاقة تموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

استقرات أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 باستثناء سلعة المكرونة، والتي تم تحريك أسعارها بقيمة 1.5 جنيه للعبوة الـ 800 جرام لتصرف ب 15.5 جنيه بدلا من 14 جنيه، وللعبوة الـ 400 جرام بسعر 7.75 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

كما قامت الوزارة  بإضافة  سلعة جديدة علي السلع التمونيية لشهر مارس 2024 وذلك اعتبارا من شهر مارس، وهي مسحوق غسيل  زنة 60 جرام  بسعر 4.50 جنيه، وبذلك يصل  عدد سلع المنظومة التموينية 31 سلعة يتم صرف ضمن السلع التموينية. 


وتستعرض "الدستور "أسعار مقررات مارس التموينية 2024 والتي جاءت كما يلي:-

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

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11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60جرام  بسعر 4.50 جنيه

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