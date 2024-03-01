بالتزامن مع معارض" أهلًا رمضان".. التموين: بدء صرف مقررات مارس لحاملى البطاقات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 22 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم، والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة السلع الأساسية متوافرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن مخازن الجملة على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 1500 مخزن، قامت بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

من جانبه، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، انتظام صرف المقررات التموينية من خلال 1500 بقال تمويني و700 منفذ جمعيتي و61 منفذا تابعا لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظة الجيزة.

وأشار إلى ارتفاع نسب الصرف لنحو 20% في اليوم الأول تزيد إلى 60% خلال أول 5 أيام من الشهر، على أن يتم الانتهاء من صرف كافة المقررات قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح الدجوي، خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية بالجيزة بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن أسعار السلع الأساسية ثابتة إضافة إلى الكميات المطروحة بالمنافذ، سواء لدى بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ونوه إلى صرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر مارس الجاري، وجارٍ استلام باقي الاستعاضات تباعًا، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفى لشهور.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو سكر و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

من جهته، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إن صرف مقررات شهر مارس يأتي بالتزامن مع معارض "أهلًا رمضان" ما يتيح للمستهلك الحصول على سلع مدعمة ومنخفضة في آنٍ واحد.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بطرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية في منافذ الصرف، إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.