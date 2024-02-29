بتوجيهات رئاسية... التموين تطلق القافلة الرابعة من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بواقع 40 طنًا عبر 10 شاحنات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن إطلاق القافلة الرابعة من المساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة اليوم، حيث تضمنت 10 شاحنات محملة بـ 40 طنًا من كافة المستلزمات المطلوبة.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن هذه القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانوا منها.

وأوضح الوزير أن المساعدات المقدمة تأتي استجابة فورية لأهالي القطاع وتتضمن خيام ومراتب وبطاطين ومشمعات بلاستيك لتغطية الخيام وكذلك استكمال معدات التخييم نظرًا لبرودة الجو واستمرار هطول الأمطار، وذلك بالتنسيق بين كلا من مكتب الاغاثة بقطاع غزة و هيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، أن القافلة الرابعة شملت، 8 آلاف شريط لاصق لزوم تجهيزات الخيام و 4 آلاف غطاء مشمع بلاستيك للحافظ على الخيام من الأمطار و3500 بطانية بالإضافة إلي مستلزمات النظافة العامة والشخصية تكفي 4 آلاف أسرة مراعاةً للوضع الصحي والإنساني.

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أضاف فتحي، أن إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلي قطاع غزة بلغت 4 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيرًا إلي القافلة الأولي تضمنت 16 طنا من المساعدات والقافلة الثانية 23 طنا، و القافلة الثالثة 61 طنا، فضلا عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طنًا

وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة 140 طنًا عبر 66 شاحنة شملت 16 ألف بطانية و 11 ألف مرتبه و 8 آلاف خيمة و3 آلاف حصيره و6 آلاف مشمع بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 6 آلاف أسرة

ولفت فتحي، إلي أنه يتم حاليًا تجهيز القافلة الخامسة بناء علي مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالي باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.