السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسمين الخيام توجه نصيحة للمرأة إذا كانت تسرح فى الصلاة

ياسمين الخيام
ياسمين الخيام

قالت ياسيمن الخيام، ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إنها دائمًا تنصح المقربين منها بتخصيص جزء من منزلهم لعمل محراب كمسجد لهم ويكون بسيطًا وتقوم المرأة بتعطير إسدال الصلاة الخاص بها ووضع سجادة مميزة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه قبل الدخول للصلاة فإن الشخص يستعد لمقابلة ربه ويسأل نفسه "هقابل مين؟"، مشيرة إلى أن الجميع يستعد جيدًا حين يقابل مسئولًا، فما بالك بمقابلة رب العزة الذي بيده قضاء حوائج الناس؟!.

أهمية الصلاة

وتابعت أن على المرء أن يعرض أي ضائقة يمر بها على الله، مؤكدة أن صلاة المرأة حتى لو سرحت فيها أفضل من تركها، لأنها مع التعود والجهد ستلتزم بالصلاة ولا تسرح فيها، مؤكدة أن الصلاة مهمة جدًا ولهذا تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء  ليلة الإسراء والمعراج ولم تنزل من خلال سيدنا جبريل أمين الوحي.

ياسيمن الخيام الصلاة سرحت ستلتزم بالصلاة ليلة الإسراء والمعراج

مواد متعلقة

عالم أزهرى يكشف حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط العمل (فيديو)

حكم تطويل الإمام فى الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟

فضل الصلاة على النبي اليوم الجمعة وأبرز الأدعية

رمضان عبدالمعز: "الصلاة على النبى مفتاح الخير كله ولا صوم ولا صلاة تصح لمن تركها"

الأحد.. ياسمين الخيام تتحدث عن رسالة الفن لدعم غزة فى "واحد من الناس"

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا