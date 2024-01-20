ياسمين الخيام توجه نصيحة للمرأة إذا كانت تسرح فى الصلاة

قالت ياسيمن الخيام، ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إنها دائمًا تنصح المقربين منها بتخصيص جزء من منزلهم لعمل محراب كمسجد لهم ويكون بسيطًا وتقوم المرأة بتعطير إسدال الصلاة الخاص بها ووضع سجادة مميزة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه قبل الدخول للصلاة فإن الشخص يستعد لمقابلة ربه ويسأل نفسه "هقابل مين؟"، مشيرة إلى أن الجميع يستعد جيدًا حين يقابل مسئولًا، فما بالك بمقابلة رب العزة الذي بيده قضاء حوائج الناس؟!.

أهمية الصلاة

وتابعت أن على المرء أن يعرض أي ضائقة يمر بها على الله، مؤكدة أن صلاة المرأة حتى لو سرحت فيها أفضل من تركها، لأنها مع التعود والجهد ستلتزم بالصلاة ولا تسرح فيها، مؤكدة أن الصلاة مهمة جدًا ولهذا تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء ليلة الإسراء والمعراج ولم تنزل من خلال سيدنا جبريل أمين الوحي.