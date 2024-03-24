الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خبير مصرفى: سعر الدولار سيتراجع دون الـ45 جنيهًا

الدولار
الدولار

قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن سعر الدولار مرشح للتراجع دون 45 جنيهًا بعد الإعلان عن مساندات تمويلية من قِبل المؤسسات والشركاء الدوليين بنحو 22 مليار دولار من قبل صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بجانب الاستثمارات الخليجية المتوقع أن تصل الحصيلة الدولارية نحو 60 مليار دولار.

وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات لـ"الدستور" أن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 40 و45 جنيهًا، وهذا وفق المؤشرات التقديرية، ما يؤكد على أن الدولار مرشح للهبوط خلال الأيام المقبلة ليستقر بين هذين السعرين، مشيرًا إلى أن إنهاء الحرب على غزة وعودة الاستقرار للمنطقة بداية النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، بعد عودة الاستثمارات الأجنبية والسياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعودة الأمن والأمان للمنطقة، أمر في غاية الأهمية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة التجارة العالمية لسابق عهدها، بعد تلاشي الآثار السلبية على الملاحة والنقل الدولي في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح أن هناك هيكلة من الدولة للاقتصاد المصري للاستفادة من هذه التدفقات النقدية الدولارية، موضحًا أنها تغطي الفجوة التمويلية لمصر لمدة 4 سنوات من 2024-2027، وهذا ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لإعادة تقييم النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية ومستقرة، وهذا سيؤدي إلى توافد الاستثمارات الخليجية والأجنبية على مصر.

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