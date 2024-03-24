الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضربة قاصمة لتجار الدولار.. ضبط قضايا اتجار فى العملة بـ37 مليون جنيه

الدولار
الدولار

واصلت  وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

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ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ44 مليون جنيه

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بقيمة 21 مليون جنيه.. ضبط 43 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (37 مليون جنيه).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربة قاسمة تجار الدولار العملة 37 مليون جنيه وزارة الداخلية

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