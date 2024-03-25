سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 25-3-2024

يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 25-3-2024، إذ تهتم الأسر المصرية بأسعار اللحوم والدواجن في شهر رمضان خاصة بسبب العزومات والتجمعات العائلية والإفطارات اليومية، وسُجِّلَ ارتفاع طفيف في سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 25 مارس 2024 خلال تداولات بورصة الدواجن، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ بنحو جنيهين، بينما تراجع سعر البيض ليصل إلى 160 جنيهًا، وفقًا لتحديثات البورصة.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 25-3-2024

سجل سعر الفراخ البيضاء ارتفاعًا جديدًا اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، حيث وصل إلى 96 جنيهًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين 25-3-2024

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد ارتفاعًا جديدًا داخل بورصة الدواجن والمحال التجارية، حيث وصل إلى 115 جنيهًا في بورصة الدواجن و125 جنيهًا في المحال التجارية.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين 25-3-2024

سجلت أسعار الفراخ الساسو ارتفاعًا جديدًا اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمحال التجارية، حيث وصل سعرها إلى 100 جنيه في بورصة الدواجن و110 جنيهات في المحال التجارية.

يتراوح سعر كيلو البانيه من الفراخ البيضاء اليوم الإثنين مارس 2024 بين 230: 250 جنيهًا باختلاف الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 25-3-2024

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 151 جنيهًا للجملة وبلغ سعره للمستهلك حوالي 163 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فقد بلغ 150 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بسعر 158 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض البلدى فقد بلغ 165 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بسعر حوالي 175 جنيهًا.

سعر البط اليوم الإثنين 25-3-2024

بدأ العديد من المواطنين في البحث عن أسعار كيلو البط في الأسواق بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. يُعتبر البط من أهم الثروات الحيوانية في البلاد، ويساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي للمربين. وفيما يلي الأسعار:

- سعر كيلو البط البلدي: 120 جنيهًا مصريًا.

- سعر كيلو البط المسكوفي: يتراوح بين 95.00 جنيه و100.00 جنيه.

- سعر كيلو البط المولار: يتراوح بين 70.00 جنيه و75.00 جنيه.

- سعر كيلو البط الفرنساوي: يتراوح بين 65.00 جنيه و70.00 جنيه.

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