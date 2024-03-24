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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 24-3-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

استقرت  أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية، كما استقرت أغلب أسعار الكتاكيت والبيض، وتعرض الدستور في التقرير التالي ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 24-3-2024 في بورصة الدواجن. 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الأحد، وارتفعت بنحو جنيهان في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 95 جنيهات، وجاء سعر الدواجن من الأنواع الاخرى كالتالي: 

سعر الدواجن الساسو: 113 جنيها. 

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 89 جنيها. 

ويستمر استقرار أسعار الدواجن عند الارتفاعات الكبيرة التي وصلت لها منذ ما يزيد عن شهر  على تراجع متوسط أسعار الأعلاف والتى تراوحت بين 23 ألف إلى 24 ألف جنيه، وفق شعبة الدواجن. 

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

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أسعار الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت  أبيض: 25 جنيها.
  • كتكوت  ساسو:  13 جنيها.
  • كتكوت أبيض شركات: 33 جنيها.
  • كتكوت أبيض قطعان: 22.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 13 جنيها.
  • كتكوت ساسو بيور: 14 جنيها.
  • كتكوت بلدي: 8 جنيهات.
  • كتكوت هجين: 10 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور: 14 جنيها.
  • كتكوت بلدي:8 جنيهات.
  • كتكوت هجين: 10 جنيهات.
  • كتكوت جيل ثاني: 12 جنيها.
  • كتكوت روزي بيور: 13 جنيها.

 

أسعار البيض اليوم 

استقر سعر البيض خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 5 جنيهات في المزرعة وترتفع لاكثر من ذلك حتى تصل إلى المستهلك، ويأتي سعرها كالتالي: 

  • سعر كرتونة بيض أبيض: 150 جنيها.
  • سعر كرتونة بيض أحمر: 151 جنيها.
  • سعر كرتونة بيض بلدي:        165 جنيها.
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