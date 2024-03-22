متابعة المحاصيل الشتوية وفيروس الدواجن.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٨٧ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٣ إلى ٢١ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع، شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء الجمعية، وكذلك قيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسلامة الغذاء وبعض نواب البرلمان وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال التصدير والمزارعين، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعًا مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات وتنفيذ التوجيهات الخاصة بحماية الرقعة الزراعية.

فيما التقى الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عمر الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك فى مجالات التنمية الزراعية المختلفة، كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ما تداوله بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ السلع الغذائية في معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كما أعلنت الوزارة، انطلاق أعمال الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٤ لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية تقريرًا يتضمن نشاطها خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث تضمن التقرير المرور والمتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال هذا الأسبوع حوالي ٦٤٠٠ عينة، من عملائه، لتحليلها.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرًا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلًا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

حصاد "الزراعة" في أسبوع