أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ مع الساعات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن وجود استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو قيمة 94 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك في السوق بنحو سيتراوح ما بين مبلغ 115 و117 جنيهًا.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 في بورصة الدواجن

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من خلال الموقع الرسمي لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت نحو 94 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما سيصل إلى المستهلك بالأسواق ليتراوح ما بين مبلغ 115و117 جنيها.

وعن سعر كيلو الفراخ الساسو فوصل نحو 110 جنيهات، تسليم ارض المزرعة وقيمة 111 جنيها للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت نحو 20.25 جنيه، بينما وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم نحو 13 جنيه، وكتكوت ساسو بيور بقيمة 14 جنيها.

وعن سعر الكتكوت البلدي فبلغ نحو حوالي 8 جنيهات، بينما قد وصل سعر الكتكوت الهجين لنحو 10 جنيهات، ووصل سعر كتكوت جيل ثاني نحو 12 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم السبت

يتراوح سعر البيض الأحمر للكرتونة اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 149 و151 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 156 جنيها.

يتراوح سعر البيض الأبيض للكرتونة اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 149 و150 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 155 جنيها.

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ويتراوح سعر البيض البلدي للكرتونة ببورصة الدواجن بين قيمة 159 و160 جنيهًا بينما سيصل للمستهلك بسعر 165 جنيهًا.