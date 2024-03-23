السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ مع الساعات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن وجود استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو قيمة 94 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك في السوق بنحو سيتراوح ما بين مبلغ 115 و117 جنيهًا.

 

 

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 في بورصة الدواجن

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من خلال الموقع الرسمي لبورصة الدواجن.

 

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت نحو 94 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما سيصل إلى المستهلك بالأسواق ليتراوح ما بين مبلغ 115و117 جنيها.

 

وعن سعر كيلو الفراخ الساسو فوصل نحو 110 جنيهات، تسليم ارض المزرعة وقيمة 111 جنيها للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت نحو 20.25 جنيه، بينما وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم نحو 13 جنيه، وكتكوت ساسو بيور بقيمة 14 جنيها.
وعن سعر الكتكوت البلدي فبلغ نحو حوالي 8 جنيهات، بينما قد وصل سعر الكتكوت الهجين لنحو 10 جنيهات، ووصل سعر كتكوت جيل ثاني نحو 12 جنيها.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 21-3-2024 فى بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم السبت

يتراوح سعر البيض الأحمر للكرتونة اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 149 و151 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 156 جنيها.

 

يتراوح سعر البيض الأبيض للكرتونة اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 149 و150 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 155 جنيها.

اقرأ أيضا:

الفراخ بـ107 جنيهات للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

ويتراوح سعر البيض البلدي للكرتونة ببورصة الدواجن بين قيمة 159 و160 جنيهًا بينما سيصل للمستهلك بسعر 165 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم اسعار الدواجن البيضاء اليوم سعر البيض البلدي اليوم سعر البيض الابيض اليوم سعر البيض الاحمر اليوم اسعار الدواجن سعر الدواجن اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار الفراخ أسعار البيض اليوم أسعار الفراخ اليوم اسعار الكتاكيت اليوم أسعار الفراخ البيضاء اسعار بورصة الدواجن اليوم انخفاض أسعار الدواجن

مواد متعلقة

متابعة المحاصيل الشتوية وفيروس الدواجن.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع

الفراخ بـ107 جنيهات للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل.. "داعش" يتبنى هجوم موسكو المسلح

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يهدد بقصف مجمع الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟