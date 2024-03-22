أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن
يقدم موقع الدستور خدمته اليومية بعرض أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن للباحثين عنهم مع مراعاة ان الأسعار تصل للمستهلكين بزيادة عدة جنيهات نتيجة عمليات التوصيل.
يمكن للقراء من خلال التقرير التالي الإطلاع على أسعار الدواجن والبيض والفراخ البيضاء اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن مع إضافة بضع جنيهات لسعر التسويق والتوصيل.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 95 جنيها
الفراخ الساسو 112 جنيها
أمهات بيضاء 85 جنيها
كتكوت أبيض شركات 33 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه
كتكوت ساسو 13 جنيها
كتكوت ساسو بيور 14 جنيها
كتكوت بلدي 8 جنيهات
كتكوت هجين 10 جنيهات
أسعار البيض
سعر بيض أبيض 150 جنيها
سعر بيض أحمر 151 جنيها
سعر بيض بلدي 160 جنيها
أسعار البط
سعر بط بلدي 140 جنيها
سعر بط مسكوفي 130 جنيها
استقر سعر بط مولار 100 جنيه
سعر بط فرنساوى 95 جنيها
سعر بط البغال 115 جنيها
سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد 46 جنيها
سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 33 جنيها
سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 23 جنيها
سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 14 جنيها
أسعار الأعلاف
علف بادي 23% 25،500 جنيه
علف نامي 21% 25،450 جنيه
علف ناهي 19% 25،350 جنيه
علف بادي نامي 21،5% 23،950 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 19،700 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 20،800 جنيه
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