أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن

يقدم موقع الدستور خدمته اليومية بعرض أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن للباحثين عنهم مع مراعاة ان الأسعار تصل للمستهلكين بزيادة عدة جنيهات نتيجة عمليات التوصيل.



يمكن للقراء من خلال التقرير التالي الإطلاع على أسعار الدواجن والبيض والفراخ البيضاء اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن مع إضافة بضع جنيهات لسعر التسويق والتوصيل.



أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 95 جنيها

الفراخ الساسو 112 جنيها

أمهات بيضاء 85 جنيها

كتكوت أبيض شركات 33 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه

كتكوت ساسو 13 جنيها

كتكوت ساسو بيور 14 جنيها

كتكوت بلدي 8 جنيهات

كتكوت هجين 10 جنيهات



أسعار البيض

سعر بيض أبيض 150 جنيها

سعر بيض أحمر 151 جنيها

سعر بيض بلدي 160 جنيها



أسعار البط



سعر بط بلدي 140 جنيها

سعر بط مسكوفي 130 جنيها

استقر سعر بط مولار 100 جنيه

سعر بط فرنساوى 95 جنيها

سعر بط البغال 115 جنيها

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد 46 جنيها

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 33 جنيها

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 23 جنيها

سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 14 جنيها



أسعار الأعلاف



علف بادي 23% 25،500 جنيه

علف نامي 21% 25،450 جنيه

علف ناهي 19% 25،350 جنيه

علف بادي نامي 21،5% 23،950 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 19،700 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 20،800 جنيه



إقرأ أيضا



أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 21-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 2024







