الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

يقدم موقع الدستور خدمته اليومية بعرض أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن للباحثين عنهم مع مراعاة ان الأسعار تصل للمستهلكين بزيادة عدة جنيهات نتيجة عمليات التوصيل.
 

يمكن للقراء من خلال التقرير التالي الإطلاع على أسعار الدواجن والبيض والفراخ البيضاء اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن مع إضافة بضع جنيهات لسعر التسويق والتوصيل.
 

أسعار الفراخ اليوم 

الفراخ البيضاء 95 جنيها 
الفراخ الساسو 112 جنيها 

أمهات بيضاء 85 جنيها 
كتكوت أبيض شركات 33 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه 
كتكوت ساسو 13 جنيها

كتكوت ساسو بيور 14 جنيها

كتكوت بلدي 8 جنيهات

كتكوت هجين 10 جنيهات 
 

أسعار البيض 

سعر بيض أبيض 150 جنيها

سعر بيض أحمر 151 جنيها 

سعر بيض بلدي 160 جنيها 
 

أسعار البط 


سعر بط بلدي 140 جنيها

سعر بط مسكوفي  130 جنيها

استقر سعر بط مولار 100 جنيه 

سعر بط فرنساوى 95 جنيها

سعر بط البغال  115 جنيها

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد  46 جنيها

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 33 جنيها

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 23 جنيها

سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 14 جنيها
 

أسعار الأعلاف 
 

علف بادي 23% 25،500 جنيه 
علف نامي 21% 25،450 جنيه 
علف ناهي 19% 25،350 جنيه 
علف بادي نامي 21،5% 23،950 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 19،700 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 20،800  جنيه 
 

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