أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 21-3-2024 فى بورصة الدواجن

استقرت أسعار الفراخ عند الارتفاع الذي سجلته منذ عدة أيام، والذي أرجعه القائمين على بورصة الدواجن إلى انتشار فيروس بين الدواجن.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 21-3-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرار عند سعر 95 في بورصة الدواجن الرئيسية وتتجاوز 100 جنيه حتى تصل إلى المستهلك، وسجلت باقي الدواجن الأسعار التالية في البورصة:

سعر الساسو : 112 جنيه.

امهات بيضاء : 85 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض: 24 جنيه.

كتكوت ساسو: 13 جنيه

كتكوت أبيض شركات: 33 جنيه

كتكوت أبيض قطعان: 20.25 جنيه

كتكوت ساسو: 12 جنيه

كتكوت ساسو بيور: 13 جنيه

كتكوت بلدي:8.50 جنيه

كتكوت هجين: 10 جنيه

كتكوت جيل ثاني: 12 جنيه

كتكوت روزي بيور: 14 جنيه

كتكوت روزي تسمين: 18.00 جنيه

كتكوت روزي فيومي 16.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الارتفاعات التي سجلها منذ عدة أيام، وجاء سعر البيض في المزارع كالتالي:

سعر بيض أبيض: 150 جنيه

سعر بيض أحمر: 151 جنيه

سعر بيض بلدي: 160 جنيه