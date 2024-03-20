أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 20-3-2024 في بورصة الدواجن محور بحث الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وذلك مع انطلاق شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في إعداد مائدة إفطار غنية بالبروتين الداجني لتعويض كافة العناصر الغذائية التي يفقدها الجسم بسبب الصيام.



أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يعرض الدستور للقراء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 والتي تشهد تراجعا طفيفا خلال الساعات الماضية حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 110 للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيهات وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 125 للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 99 جنيها وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيهات للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 75 جنيها وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 88 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 20-3-2024

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم من 26 إلى 26.50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 11 إلى 12 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو البيور عمر يوم من 12 إلى 13 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 7.5 إلى 8.5 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الهجين عمر يوم من 9 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر الكتكوت جيل ثان من 11 إلى 12 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين من 13 إلى 14 جنيها.



أسعار البيض اليوم الأربعاء 20-3-2024

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 149 جنيها فيما تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 155 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 150 جنيها فيما تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 160 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 156 جنيها فيما تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 165 جنيها.

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