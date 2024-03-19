في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء
يسجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية حيث استقر عند 47.0940 جنيه مصري للشراء، وذلك وفق متوسط سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.
في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء
تعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ومعاملات البنوك المصرية والأجنبية واسعار العملات الأجنبية وفق معاملات البنك المركزي.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.0940 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.2299 جنيه مصري.
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 47.12 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.22 جنيه مصري.
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك مصر 47.13 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.23 جنيه مصري.
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك 47.12 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.22 جنيه مصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك القاهرة 47.13 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.23 جنيه مصري
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 47.04 جنيه للشراء وللبيع 47.14 جنيه مصري.
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك HSBC للشراء 47.80 جنيه مصري وللبيع 47.90 جنيه مصري.
بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 47.08 جنيه مصري وللبيع 47.18 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري
يورو
51.3325 جنيه للشراء
51.4995 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.9836 جنيه للشراء
60.1615 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.7634 جنيه للشراء
34.8741 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8841 جنيه للشراء
6.9045 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4499 جنيه للشراء
4.4639 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.5365 جنيه للشراء
4.5505 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
53.3401 جنيه للشراء
53.5062 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.5855 جنيه للشراء
31.6831 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.5571 جنيه للشراء
12.5940 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.2160 جنيه للشراء
153.7082 جنيه للبيع
درهم اماراتى
12.8220 جنيه للشراء
12.8625 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
30.9313 جنيه للشراء
31.0301 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
124.9277 جنيه للشراء
125.3049 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.3125 جنيه للشراء
122.6911 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9060 جنيه للشراء
12.9575 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
66.3296 جنيه للشراء
66.7089 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5426 جنيه للشراء
6.5615 جنيه للبيع
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