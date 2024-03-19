يسجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية حيث استقر عند 47.0940 جنيه مصري للشراء، وذلك وفق متوسط سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

تعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ومعاملات البنوك المصرية والأجنبية واسعار العملات الأجنبية وفق معاملات البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.0940 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.2299 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 47.12 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.22 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك مصر 47.13 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.23 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك 47.12 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.22 جنيه مصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك القاهرة 47.13 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.23 جنيه مصري

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 47.04 جنيه للشراء وللبيع 47.14 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك HSBC للشراء 47.80 جنيه مصري وللبيع 47.90 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 47.08 جنيه مصري وللبيع 47.18 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري

يورو

51.3325 جنيه للشراء

51.4995 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.9836 جنيه للشراء

60.1615 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.7634 جنيه للشراء

34.8741 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8841 جنيه للشراء

6.9045 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4499 جنيه للشراء

4.4639 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.5365 جنيه للشراء

4.5505 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

53.3401 جنيه للشراء

53.5062 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.5855 جنيه للشراء

31.6831 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.5571 جنيه للشراء

12.5940 جنيه للبيع

دينــار كويتى

153.2160 جنيه للشراء

153.7082 جنيه للبيع

درهم اماراتى

12.8220 جنيه للشراء

12.8625 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

30.9313 جنيه للشراء

31.0301 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

124.9277 جنيه للشراء

125.3049 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

122.3125 جنيه للشراء

122.6911 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9060 جنيه للشراء

12.9575 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

66.3296 جنيه للشراء

66.7089 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5426 جنيه للشراء

6.5615 جنيه للبيع

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