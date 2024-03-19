الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

الدولار
الدولار

يسجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية حيث استقر عند 47.0940  جنيه مصري للشراء، وذلك وفق متوسط سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء 

تعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ومعاملات البنوك المصرية والأجنبية واسعار العملات الأجنبية وفق معاملات البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.0940 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.2299 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 47.12 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.22 جنيه مصري. 

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك مصر 47.13 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.23 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك 47.12 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.22 جنيه مصري 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك القاهرة 47.13 جنيه مصري للشراء وللبيع 47.23 جنيه مصري

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك  قناة السويس 47.04 جنيه للشراء وللبيع 47.14 جنيه مصري.

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في بنك HSBC  للشراء 47.80 جنيه مصري وللبيع 47.90 جنيه مصري. 

بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم للدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي  CIB للشراء 47.08  جنيه مصري وللبيع 47.18 جنيه مصري. 

سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري 

يورو

    51.3325 جنيه للشراء 

    51.4995 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى   

         59.9836   جنيه للشراء 

        60.1615 جنيه للبيع 

دولار كنـدى

    34.7634 جنيه للشراء 

    34.8741  جنيه للبيع 

كرون دانمركى

    6.8841 جنيه للشراء 

    6.9045 جنيه للبيع 

كرون نرويجى

    4.4499 جنيه للشراء 

    4.4639 جنيه للبيع 

كرون ســويدى

    4.5365 جنيه للشراء 

    4.5505 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى

    53.3401 جنيه للشراء 

    53.5062 جنيه للبيع 

100 ين يابانى

    31.5855 جنيه للشراء 

    31.6831 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى

    12.5571 جنيه للشراء 

    12.5940 جنيه للبيع 

دينــار كويتى

    153.2160 جنيه للشراء 

    153.7082 جنيه للبيع 

درهم اماراتى

    12.8220 جنيه للشراء 

    12.8625 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى

    30.9313 جنيه للشراء 

    31.0301 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين

    124.9277 جنيه للشراء 

    125.3049 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

    122.3125 جنيه للشراء 

    122.6911 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

    12.9060 جنيه للشراء 

    12.9575 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى

    66.3296 جنيه للشراء 

    66.7089 جنيه للبيع 

يوان صينى 

    6.5426 جنيه للشراء 

    6.5615 جنيه للبيع   

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