سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 الموافق 9 من شهر رمضان 1445 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يوم رمضان 2024 في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.10 جنيهًا للشراء، و47.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الثلاثاء خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 47.10 جنيهًا للشراء، و47.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق تاسع يوم رمضان و19 مارس 2024 نحو 47.30 جنيه للشراء مقابل 47.30 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.32 جنيهًا للشراء، و47.42 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.