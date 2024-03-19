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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والذي تسبب في تراجعات متتالية للعملات المالية للدول الأجنبية خلال الأيام الماضية.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في البنوك

يتساءل المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر، عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه أمام مختلف العملات الأجنبية منذ بداية شهر مارس الجاري، حيث سجلت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.13 جنيه في عمليات الشراء و47.23 في عمليات البيع.

وصل سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي إلى نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

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في بنك الإسكندرية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر صرف الدولار بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

في بنك سائب سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر سجل الدولار الأمريكي نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري وصل الدولار إلى نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

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سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 51.35 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى نحو 60.00 جنيه مصري للشراء و60.10 جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي نحو 12.56 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 153.26 جنيه للشراء و153.64 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الإماراتي نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

 

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