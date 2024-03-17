سعر الذهب اليوم 7 رمضان 2024 في الصاغة المصرية لجميع الأعيرة

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 7 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري خلال الساعات الحالية من جانب المواطنين فقد شهد سعر الذهب صعود نسبيا في هذه الساعات في الصاغة وقد صعد الذهب الأحد 17 مارس 2024، في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا أمس الأربعاء بقيمة 200 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 7 رمضان 2024 في الصاغة

يستعرض الدستور للقراء سعر الذهب اليوم من عيار 24، فقد سجل اليوم الأحد 17 مارس 2024 للبيع 3405.75، نحو للشراء 3371.5 جنيه حيث يطلع عليه الراغبين في استثمار مدخراتهم للبقاء على قيمتها ثابته.

سعر جرام الذهب اليوم في الصاغة عيار 21

بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد 17 مارس 2980 جنيه للبيع، عند 2950 جنيه للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2571.4 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد في الصاغة

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024، نحو 23840 جنية للبيع وللبيع 23600 للشراء .

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء في الصاغة

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3405 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2980 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2554 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1980 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية في الصاغة

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم 2980 جنيه مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى 70 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الاحد 17 مارس 2024

وبعد معرفة سعر الذهب اليوم 7 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وعالميًا، فقد ارتفع سعر الذهب اليوم، الاحد 17 مارس 2024، عند 2163.92 دولار للأوقية.

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