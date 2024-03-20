أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 2024

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خاصة مع خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث لم تسجل تغيرًا يُذكر عن أسعار اليوم السابق، وذلك على الرغم من زيادة الافراجات الجمركية التي شهدتها أسعار الأعلاف، وشهد سوق الدواجن والبيض حالة من الاستقرار، ويعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ونستعرض في السطور التالية أخر تحديث في أسعار الدواجن والبيض في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، الموافق 10 رمضان 2024، تبينت كالتالي:

- للفراخ البيضاء: سجلت أسعارها داخل بورصة الدواجن بـ 100 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعرها لدى المستهلكين في الأسواق الشعبية ما بين 110 و112 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 10 مارس 2024

- أما الفراخ البلدي، فقد استقر في بورصة الدواجن عند سعر 115 جنية للكيلو، بينما تصل إلي المستهلك بسعر 125 جنيهًا للكيلو للمستهلك في الأسواق الرئيسية.

- سعر الفراخ الساسو إلى 111 جنيه للكيلو مقابل 113 جنيهًا في اليوم السابق، بينما انخفضت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء إلى 83 جنيهًا.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأربعاء 10 مارس 2024

أما بالنسبة للمجزأت، فقد سُجلت الأسعار في الأسواق المصرية كالتالي:

- سعر البانيه: بين 218 و230 جنيه للكيلو.

- سعر الشيش طاووق: ما بين 195 و220 جنيهًا.

- سعر الأوراك: ما بين 100 و110 جنيهات.

- سعر الكبدة: 122 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 10 مارس 2024

أما بالنسبة لأسعار البيض، فكانت على النحو التالي:

- البيض الأبيض: بلغ سعر الكرتونة 151 جنيهًا، ووصل سعره للمستهلك بـ161 جنيهًا.

- البيض الأحمر: سجلت 150 جنيهًا للكرتونة، ووصلت للمستهلك بـ160 جنيهًا.

- البيض البلدي: بلغ سعر الكرتونة 160 جنيهًا، ووصلت للمستهلك بـ170 جنيهًا.