أسعار البنزين والسولار فى مصر بعد قرار التحريك

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، اليوم الخميس، تحريك سعر البنزين والسولار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وتقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيها واحدا.

أسعار الوقود الجديدة

بنزين 80: من 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً

بنزين 92 : من 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه

بنزين 95 : من 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

السولار : من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات

إسطوانة الغاز : من 75 جنيها إلى 100 جنيه

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

أسطوانة البوتجاز 100 جنيه، السولار10 جنيه.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

أسباب قرارات رفع أسعار البنزين والسولار في العالم

العوامل الرئيسية:

ارتفاع أسعار النفط الخام:

الحرب في أوكرانيا:

زيادة الطلب على النفط:

انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط:

انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي:

ارتفاع تكلفة استيراد الوقود:

زيادة الضرائب والرسوم على الوقود:

سعي الحكومات لزيادة الإيرادات:

ارتفاع تكلفة استخراج وتكرير النفط:

تطوير تقنيات جديدة لاستخراج النفط من الصخور الزيتية:

زيادة الوعي البيئي:



عوامل أخرى: