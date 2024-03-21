أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس في بورصة الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها، حيث تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ، لتسجل اليوم الخميس 21 مارس، تسجل 95 جنيه لليكلو، مقابل أسعار الأمس الأربعاء والتي سجلت سعر 100 جنيه لليكلو، داخل بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن وللمستهلك.

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 21 مارس في بورصة الدواجن، حيث سجلت ما بين 95 جنيه و96 جنيه، مقابل أسعار أمس وسجلت 100 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر 106 جنيه في الأسواق الشعبية للمستهلك، وقد سجل سعر كيلو البانيه بين 200 و235 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 21 مارس 2024

تراجعت أسعار الفراخ البلدي في الأسواق اليوم بشكل ملحوظ، حيث سجلت أسعارها اليوم الخميس، 110 جنيه، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية 120 جنيه للكيلو، بينما استقرت أسعار لحم الفراخ الساسو ما بين 112 و113 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس 21 مارس 2024

سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس في بورصة الدواجن سعر 85 جنيه في بورصة الدواجن، وتصل إلى المستهلك بسعر 92 جنيه للكيلو.

أسعار الأوراك اليوم الخميس 21 مارس 2024

بلغ سعر الشيش طاوق فتراوح بين 205 و220 جنيها، والأوراك بين 98 و115 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 123 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

أسعار البيض اليوم الخميس 21 مارس 2024

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس سعر 149 جنيه و151 جنيه

بيض أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس سعر 149 جنيه و150 جنيه

بيض أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس سعر 159 جنيه و160 جنيه

أسعار العلف اليوم الخميس 21 مارس