الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفراخ بـ 107 جنيهات للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

الدواجن
الدواجن

شهدت اسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق حيث سجل  سعر الفراخ البيضاء  نحو 96 جنيها تسليم أرض المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بين 107 و106 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي 

  بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي ما بين 117 حتى 120 جنيهًا في المزرعة و133 جنيهًا للمستهلك.

اسعار الدواجن في الأسواق 

وتراوح  سعر كيلو البط البلدي من 125 حتى 135 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو  إلى 110 جنيهات للكيلو في البورصة لتباع بمبلغ يتراوح بين 115 إلى 125 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 83 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 133 جنيهًا.

أسعار البانيه

وسجل سعر البانيه ما بين 190 حتى 200 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 حتى 120 جنيها، وسجل سعر صدور الدجاج ما بين 135 حتى 145 جنيهًا.

أسعار البيض 

وسجل  سعر البيض الأبيض 150 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 160 جنيهًا، وسجل سعر البيض الأحمر 151 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك ب 162 جنيهًا والبيض البلدي بين 160 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 170 جنيهًا.

وكان ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قد قال أن هناك إقبالا على الدواجن في الوقت الحالي باعتباره موسم وارتفاع أسعار الدواجن نتيجة زيادة الطلب على البدائل من اللحوم والاسماك مما شكل ضغط على الدواجن، مشيرا الى ان استهلاك الدواجن زاد بنسبة بسبب اعتماد موائد الرحمن على الدواجن بشكل كامل.

الفراخ ب107 جنيه للمستهلك أسعار الدواجن والبيض الاسواق اليوم

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