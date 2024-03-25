الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يبحث عدد من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الاثنين 15 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي يشهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم الاثنين 15 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 46.62 جنيهًا للشراء، و46.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25-3-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الاثنين خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 46.62 جنيهًا للشراء، و46.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولاراليوم الاثنين الموافق الرابع عشر يوم رمضان و25 مارس 2024 نحو 46.70 جنيه للشراء مقابل 46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.32 جنيهًا للشراء، و47.42 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار 46.70 جنيهًا للشراء، و46.80 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.35 جنيهًا للشراء، و51.48 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

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استقرار الدولار.. أسعار صرف العملات فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات اليوم

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25-3-2024

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