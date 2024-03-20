الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استقرار الدولار.. أسعار صرف العملات فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري بينما تباينت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.01 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 20-3-2024 في مصر

 

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 أسعار صرف العملة الأوروبية

وبالنسبة للعملات الرئيسية، تباينت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" شراء وبيعا، ففي البنك الأهلي سجل 51.08 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 50.97 جنيه للشراء و51.28 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 50.26 جنيه للشراء و51.28 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 51 جنيها للشراء و51.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا شراء وبيعا.. ففي البنك الأهلي تراجع الإسترليني ليسجل 59.79 جنيه للشراء و59.98 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.60 جنيه للشراء و60.02 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.59 جنيه للشراء و60.01 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 59.67 جنيه للشراء و60.81 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.81 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 152.40 جنيه للشراء و153.28 جنيه للبيع

أسعار صرف الدولار صرف الدولار الدولار الجنيه المصري العملة الأوروبية اليورو

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