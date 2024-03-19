رجال الأعمال: السلع الاستراتيجية الأكثر تأثيرا بتراجع الدولار وانخفاض ملحوظ في الأسعار

قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك اهتمام من الحكومة المصرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومتابعها من خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع مع لفيف من الجهات المعينة، لافتا أن بعد ترجع سعر الدولار في السوق المواز وتحرير سعر صرف الدولار ورفع سقف السحوبات يشهد السوق السلع الاستراتيجية تراجعا لبعض السلع والبعض الآخر ما زال ولكنه سيتراجع تدريجيا، حيث تراجع سعر طن الذرة من 17 ألف جنيه إلي 12 ألفا وكما تراجع سعر طن الأرز 20000 إلى 17000 ألف جنيه بما يعادل 15 % ومتوقعا أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود الاكتفاء المحلي لهذا الموسم 2024.

تفاصيل تراجع السلع الغذائية ومصر لديها اكتفائي محلي من الارز للموسم الحالى

وأشار مصطفى النجاري في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء بتهم 14 سلعة غذائية أساسية تبدأ بالقمح والأزر والذرة والفول الصويا والألبان والسكر والعدس واللحوم والدواجن وهناك تراقب من انخفاض أسعار السلع بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازي مع إفراج الفوري عن السلع الأساسية ومستلزم الإنتاج.



وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق يحتاج فترة زمنية ليتم ضبط الأسواق والوصول إلى أسعار مناسبة للمستهلك والبائع، لافتا أن الدولة نجحت في احتواء الأزمة ارتفاع الأسعار السلع الاستراتيجية والأجهزة الكهربائية التي شهدت ارتفاعات تجاوزت العديد بشكل جنوني نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي آنذاك التي تخطى نحو 70 جنية مقابل الدولار.



وأكد المهندس مصطفى النجاري لمعرفة ضبط أسعار السلع يجب تشكيل لجنة على مستوى المحافظات والمناطق الهامة مع التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعينة بمتابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن