الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمعية رجال المصريين الأفارقة تطلق برنامجا لاختراق 25 سوقًا فى القارة السمراء

يسري الشرقاوي
يسري الشرقاوي

جاء تدشين جامعة سنجور لبرنامج "نفاذ أفريقي" في إطار أنشطة مبادرة "برنامج تعزيز للشراكات التجارية للقطاع الخاص في أفريقيا" بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والجامعة، بهدف ربط شركات وموسسات مجتمع الأعمال مع طلاب الدراسات العليا، لتعزيز فهمهم للأسواق وتطلعات الصناعة في المنطقة، ويستهدف البرنامج اختراق ٢٥ سوقا إفريقيا.

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تعزز التعاون الاقتصادي 

 

انطلقت مراسم  فعاليات البرنامج بحفاوة وترحاب من رئيس الجامعة، وفريق من الأساتذة والإداريين وعدد من رؤساء الجهات الرئيسية، في مقدمتهم التنمية الإفريقي الذي يقدم دوما يد العون في دعم التنمية الافريقية بين الاطراف المشتركة، وبحضور فريق كبير من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بوفد قوامه 20 شخصية تعمل بمختلف المجالات على رأسهم الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،

 

وشهدت الفعالية تمثيلًا قويًا من القطاع الخاص، وصرح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن سعادته لإقامة البرنامج والمبادرة، التي تعكس الروح الريادية والتعاونية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقي دول القارة، وأهمية هذه الفعالية في تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار العولمة الاقتصادية الحديثة.

وأكد “الشرقاوي” على أن هذا النوع من المبادرات يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقي دول القارة الأفريقية، ويعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في المنطقة.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم روح ريادة الأعمال وتشجيع  التجارة والاستثمار في القارة السمراء، وتعزيز دور الشباب الأفريقي واستغلال توظيف الطاقات  في تطوير الصناعات وتعزيز الاقتصاد المحلي والأفريقي.

ونوه بأهمية  الاستمرارية جهود الجمعية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وباقي دول القارة الأفريقية، والتزامها بتقديم كافة الدعم والمساندة للمبادرات التي تعزز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في القارة الأفريقية.


وفى سياق متصل، أعرب الدكتور تييري فردل رئيس جامعة سنجور عن سعادته قائلًا: يسر جامعة سنجور أن تستضيف حدثًا مهمًا جمع بين القطاع الأكاديمي الدولي الأفريقي والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية في القارة السمراء.

وأكد “تييري” أن مباردة  “ نفاذ افريقي ”   تعكس التزام جامعتنا بدعم التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة بين مصر وباقي دول أفريقيا وبذل كل الجهود من أجل ربط الواقع التطبيقي بالتنفيذي في القارة، معربا عن أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتعزيز الروابط الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل علي توسيع التعاون ليصل لأكثر من ١٠٠ شركة وكيان مصري مع أكثر من ١٠٠ من طلاب الجامعة المدربين المؤهلين من أكثر من ٢٥ دولة لديهم مهارات وتاهيل إداري وأصحاب خبرات.  

 وأشار إلى أن الحدث يفتح الباب أمام الشركات لاستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة مثل البيئة والتنمية المستدامة وإدارة الأزمات والكوارث.

وفي ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن شكرهم لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتنظيم هذه الفعالية، مؤكدين على أهمية استثمار الطاقات والقدرات الشابة في مصر، وتوجيههم نحو تطوير مهاراتهم وخبراتهم من خلال مثل هذه الفعاليات المفيدة والمثمرة.
 

تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين الدول الإفريقية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مصر وبين الدول الأفريقية الشقيقة. وقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من قبل المشاركين الذين أشادوا بأهمية بناء جسور التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار العولمة الاقتصادية الحديثة.

 

نفاذ مبادرة اختراق المصريين الأفارقة ٢٥ سوق نفاذ أفريقي

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