7 ملفات على أجندة الرئيس السيسي خلال الولاية الثالثة.. يسري الشرقاوي يوضح

تحدث الدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن الأولويات التي تنتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة المقبلة، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال الشرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي يواجه 7 ملفات هامة تتعلق بـ"الملف السياسي والاقتصادي والبنية التحتية والتشريعي والاجتماعي والإعلامي والعسكري".

وأوضح أن الملف السياسي يشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم والانضمام إلى تحالف البريكس الذي يضم الدول الناشئة الكبرى، وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يتطلب تحسين الوضع النقدي والضريبي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات ضخمة مثل مشروع الـ 4 ونص مليون فدان ودعم الصناعة والتعليم الفني والتكنولوجي وتوفير فرص العمل وخفض معدل البطالة.

وأضاف أن الرئيس السيسي سيستكمل أعمال البناء التحتية التي بدأها في الفترة السابقة مثل مشروعات الطرق والكباري والمحاور والمترو والمطارات والموانئ والمدن الجديدة، وقال إن الرئيس السيسي سيهتم أيضا بالملف التشريعي والذي يتضمن إصدار قوانين تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن الرئيس السيسي سيولي اهتماما خاصا بالملف الاجتماعي والذي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان والتأمين الاجتماعي، ولفت إلى أن الرئيس السيسي سيعمل على تطوير وسائل الإعلام المصرية ورفع مستوى الوعي الوطني والثقافي لدى الشعب المصري.