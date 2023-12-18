الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على أنغام تسلم الأيادي.. احتفالات بالتجمع الخامس بفوز السيسي في انتخابات 2024

احتفالات بالتجمع
احتفالات بالتجمع الخامس بفوز السيسي في انتخابات 2024

خرج أهالي التجمع الخامس في مسيرة بالسيارات، يحتفلون بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات قادمة، على أنغام أغنية تسلم الأيادي.

ورفع الأهالي الأعلام المصرية، وأعلام حزب مستقبل وطن، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت

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