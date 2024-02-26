الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"زراعة رجال الأعمال" يثمن قرار الحكومة بالإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ

المهندس مصطفي النجاري
المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة برجال الاعمال

 ثمن مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال قرار مجلس الوزراء برفع سعر أردب القمح حيث سجل سعر الاردب خلال الـ3أشهر الماضية نحو 1600 جنيه من الفلاح.

وتأتي تلك الزيادة المقترحة لدعم للفلاحين وفقا لقرار مجلس الوزراء كما قررت الحكومة والبنك المركزي بتوفير النقد الاجنبي لتسهيل حركة خروج البضائع من الموانئ علي راسها السلع الغذائية والاستراتيجية والاعلاف والادوية وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

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وأكد النجاري لـ" الدستور" أن  قرار دعم الفلاحين بزيادة سعر الأردب يتوافق مع فكرة زيادة مساحة القمح مقابل مساحة الفول الذي يزرع في نفس الوقت وينافس القمح، مشيرًا إلي أن بلغ سعر طن الفول نحو 60 جنيهًا ما يشكل منافسة قوية لدي الفلاح عن زراعة القمح.

رئيس لجنة الزراعة: يحذر من المنافسة زراعة الفول عن القمح 

ويري النجاري أن هناك منافسة الفول للقمح نظرا انهم من المحاصيل الشتوية، واغلب الفلاحين بزرع قمح لأن الفول المستورد أرخص من المنتج المحلي ولكن شهدت الأسواق خلال الفترة السابقة بارتفاع سعر طن الفول المستورد وقد سجل سعر كيلو الفول الـ40 جنيه للمستورة والمحلي سجل  52 جنيه لأول ايد ويتم  استكمل حلقة التعبئة والنقل ليتم تسعير سعر الكيلو للمستهلك بقيمة 80 جنيه للمستورد وقد يتخطي الـ100 جنيه سعر كيلو الفول للبلدي ، مؤكدًا بأهمية عملية التدبير العملة  حيث بلغ سعر طن الفول المستورد بقيمة 500 دولار.

وحذر رئيس لجنة الزراعة والري برجال الاعمال، أن في حالة استمرار ارتفاع سعر الفول المحلي عن القمح  فبالتالي سيتم زيادة الرقعة الزراعية للفول عن القمح  وهنا يمكن ان يدخل المنتج في حالة منافسة قوية في الزراعة.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الاعمال بزيادة انتاج القمح افقيا وراسيا حيث بلغت مساحة الأراضي لزراعة القمح نحو 3.5 مليون فدان.

وأشار المهندس مصطفي النجاري، أن زيادة سعر أردب القمح له علاقة بأسعار القمح عالميًا  بالإضافة مدي القدرة على تدريب العملة أن خلال الأشهر الماضية أن الدولة لم تستطيع تدبير الدولار لدخل في مناقصات عالميا للقمح لهيئة السلع التموينية، مضيفًا أن أصدر مجلس الوزراء والمركزي بالأفراج عن  البضائع   الموجودة بالموانئ التي لها أولية مثل السلع الغذائية والأدوية والاعلاف

وتابع النجاري أن السعر العالمي للقمح يتم تقديرة على سعر الدولار الحالي بقيمة 31 جنيهًا لدولار الواحد  وبينما سجل سعر طن القمح عالميا بقيمة تتراوح مابين 260 إلي 270 دولار  ويصل سعر الادرب بالجنيه المصري بما يعادل 1400 جنيه للقمح المستورد، متوقعًا بارتفاع سعر أردب القمح  المصري لـ1700 جنيه إلى 1900 جنيه للأردب لدعم الفلاحين نظرًا أن المنتج المحلي  من القمح أغلي من المستورد.

أشار إلي أن خلال الشهور الماضية بيتم استيراد القمح بسعر السوق الموازي الدولار يعادل 60 و65 جنيهًا وقد يصل سعر الاردب في ذلك التوقيت قد يتخطى الـ2000 للأردب.

وأردف أن في حالة تعويم الجنيه مقابل الدولار ليصل من 38 إلى 40 جنيهًا لدولار وفبالتالى يصل سعر أردب القمح المستورد لـ1700 جنيه والمحلي لـ1900 جنيه هي معادلة يتم احتسابها من خلال اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وزير التموين والزراعة ووزير المالية.

لجنة الزراعة رجال الاعمال منافسة القمح لوزراء استعدادا شهر رمضان بالإفراج

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