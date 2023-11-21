«زراعة جمعية رجال الأعمال»: الدولة تستهدف زراعة 3 ملايين فدان من الأرز بـحلول 2024

أكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، على أهمية وجوب التوسع فى زراعة الأرز لتحقيق الأمن الغذائي، برغم من التوسع فى زراعة المحصول خلال 2022 إلا أن معدلات الاستهلاك الضخمة، كذلك اللجوء للتخزين من قبل المزاعين وبعض التجار تسبب فى زيادة أسعاره.

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الدولة تستهدف التوسع فى زراعة الأرز بمساحة تتراوح بين 2 إلي 3 مليون فدان

وأوضح مصطفي النجاري، أن السوق المحلي شهد تغيرات كبيرة طرات على طبيعية المستهلك حيث تقلص طلب الأرز برغم أنه من أهم الثقافات الزراعية التى تلعب دورًا حيويًا فى توفير الأمن الغذائي، موضحًا أنه محصولًا استراتيجيا فى مصر، حيث بلغ إجمالى الانتاج خلال عام 2023 نحو 3.7 مليون طن على مساحة 1.740 مليون فدان.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة من خطة العام المالى الجديد زيادة المساحة الزراعية لتتخطي زراعة الارز مساحة مابين 2 إلي 3 مليون طن، حيث تمتلك الدولة موارد طبيعية وتضاريس متنوعة تمكنها من توسيع الأراضي المخصصة للزراعة.

وأردف أن تمتلك مصر نهر النيل الذي يوفر مصدرًا هامًا للمياه،وتعتمد الزراعة بشكل كبير على نظام الري بالفيضان والري بالرياح. وبفضل نظام الري وتوفر مياه النيل، يمكن تطوير المزيد من الأراضي للزراعة.

وقال رئيس لجنة الزراعة نه يجب مراعاة الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في عملية زيادة المساحة الزراعية. يجب تقييم تأثيرات الزراعة على الموارد المائية والتنوع البيولوجي والصحة العامة، وكذلك ضمان استدامة الممارسات الزراعية والتخطيط الجيد لإدارة الأراضي.

يجب أيضًا النظر في العوامل الأخرى مثل التغيرات المناخية وتوافر الموارد المالية والتكنولوجية والسياسات الحكومية المناسبة لتعزيز الزراعة وتوسيع الأراضي الزراعية.