"زراعة رجال الأعمال": نستهدف إنتاج زراعي بـ1.37 تريليون جنيه خلال 2023

قال المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن القطاع الزراعي المصري يستهدف زيادة حجم الاستثمارات لتصل لنحو 82.9 مليار جنيه خلال خطة العام المالى الحالي لعام 2023، ما ينتج عنه زيادة الإنتاج الزراعي لنحو 1.37 تريليون جنيه بمعدل نمو 12.8%، مقارنة بخطة العام الماضي 2022، ليصل إلى ما نسبته 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأضاف النجاري في تصريح لـ"الدستور"، أن قطاع الزراعة والصيد من القطاعات ذات أهمية كبيرة في تشغيل العمالة، وقد تصل نسبته من إجمالى القوى العاملة 20.3%، بحوالي 29.358 مليون فرد خلال عام 2021.

https://www.dostor.org/4505494

مستويات فقد الهدر على مستوي العالم

وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن حجم الخسائر نتجية الهدر الغذائي على مستوى العالم يصل إلى ما يقارب من 680 مليار دولار فى الدول الصناعية، بينما يصل حجم الهدر من الغذاء في الدول النامية نحو 310 مليارات دولارات، موضحا أنه سجل متوسط حجم الهدر الغذائي للفرد بمصر نحو 91 كيلو جرام من “الأصمعة الغذائية” سنويًا، حيث تعد مصر أقل دول العالم في نسبة هدر الغذاء.

وأفاد أن فقد الأغذاية وهدرها يضر بالاقتصاد الدول ضررًا بالغا، كونه يعد تبديدا كبيرا للموارد الرئاسية من المياه والأرض والطاقة والعمالة ورأس المال، ومن ناحية أخرى يتسبب في الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاثات الغازات وبالتالي التغيرات المناخية الحادة.

تحديد معدلات الفائد والمهدر من الأغذية

كشف النجاري، أن أعلى نسبة معدلات هدر في الإنتاج الزراعي بالفاكهة والخضرورات والبذور الزيتية، نظرا لكون مزارعيها من كبار السن الذين لا يميلون إلى أساليب الإنتاج الحديثة.