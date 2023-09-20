"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

ثمّنت لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين قرار مجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لحين ضبط الأسعار بالسوق المحلية.

لجنة الزراعة: قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لصالح السوق الدخلية

وعلق المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار مجلس الوزراء الغرض منه الحفاظ على ما تبقى من المحصول للسوق الداخلية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.

وأكد النجاري، لـ«الدستور»، أن أسعار أغلب المحاصيل والخضر والفواكه ما زالت مرتفعة داخليًا، لكن بالنسبة للبصل أعتقد أن جميع الأفكار طرحت ما بين وقف التصدير أو تحديد الكميات أو فرض رسم صادر، ورأت الحكومة الوقف لفترة أنه أفضل قرار لإحداث انخفاض سريع في الأسعار لصالح السوق الداخلية.

https://www.dostor.org/4505358

يطالب باستثناء البصل الأخضر والمجفف

أعلن رئيس لجنة الزراعة برجال الأعمال، عن أنه لا بد من استثناء البصل الأخضر والبصل المجفف، لأن كليهما ليس لهما استهلاك في السوق المحلية تمامًا ويزرعان فقط لغرض التصدير.

وذكر أن حجم صادرات مصر من البصل خلال الفترة من يناير حتى أول يوليو ارتفع بنسبة كبيرة للغاية، حيث بلغ قيمة 129.3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 لتسجل نحو 63,3 مليون دولار.

وتشير التقارير إلى ارتفاع صادرات مصر من البصل الطازج خلال شهر يونيو 2023 بقيمة ما يقرب من 25 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 بقيمة 18.4 مليون دولار.