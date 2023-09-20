شعبة الخضراوات عن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر: القادم سيكون أفضل

ثمن حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، قرار وقف تصدير البصل للخارج لمدة 3 أشهر، حتى يكون هناك اتزان في الأسواق ونشكر مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء على الاستجابة، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الفترة لدينا تحركات سعرية، والفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار الخضراوات، مؤكدًا أن من ضمن أسباب ارتفاع أسعار البصل كان تراجع الفلاحين عن زراعته بسبب سعره.

وأكد أنه أول مرة يصل سعر البصل لهذا المستوى، وكان لدينا تأثير من التغيرات المناخية على بعض المنتجات من البصل وطماطم وكذلك المانجو محافظة الإسماعيلية تضررت ولكن أسوان عوضت هذه الخسائر .

أسعار الطماطم

وتابع أن الطماطم وصل سعرها جملة من 13 إلى 15 جنيهًا والتجزئة من 20 إلى 25 وكانت قد وصلت إلى 30 جنيهًا ويوجد انخفاض في الأسعار اليوم وهي 17 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المواسم الزراعية القادمة ستحدث توازنًا في الأسواق.