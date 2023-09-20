الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

البصل
البصل

أشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري، بموافقة مجلس الوزراء  خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وقال رئيس غرفة القاهرة - في تصريح صحفي اليوم - إنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة؛ ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول "العروات" الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.

وأضاف أن شعبة الخضروات والفاكهة تتابع - يوميًا - الحركة التجارية بسوق قطاعها، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات.

كان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

مجلس الوزراء إيقاف تصدير البصل غرفة القاهرة التجارية شعبة الخضروات والفاكهة العاصمة الإدارية الجديدة

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