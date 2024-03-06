عضو جمعية رجال الأعمال: سعر الصرف المرن يُعيد التوازن للسوق قريبًا

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار زيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، خطوة إيجابية وهامة تم اتخاذها في الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق في الفترة المقبلة.

وأوضحت “السواح” أن قرار رفع الفائدة، من المتوقع أن يعيد للسوق اتزانه، مما يسهم في استقرار الأسعار بشكل كبير.

وأكدت عضو جمعية رجال الأعمال، أن خطوة التعويم مع توفير السيولة الدولارية، يؤدي إلى وفرة الدولار مرة أخرى في البنوك، بالإضافة إلى مواجهة الاتجار في العملة والقضاء على السوق الموازي.

واوضحت أن السوق في الفترة الأخيرة كان يتعامل مع أسعار دولار مرتفعة في كل المنتجات والسلع، مؤكدة أن التسعير كان على سعر السوق السوداء والذي شكل خطورة علي تنافسية القطاع الخاص.

وقالت: “نتوقع حدوث بعض التقلبات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن سيستعيد السوق توازنه سريعًا نتيجة توافر السيولة الدولارية بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والسلع والخامات من المواني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة”.

وأشارت إلى أن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت السوق المصرية وأسواق العالم في الفترة الأخيرة معدلات تضخم غير مسبوقة، كما تراجعت الحصيلة الدولارية من أهم المصادر نتيجة التوترات العالمية حيث لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي ودول العالم إلي رفع سعر الفائدة بنسب غير مسبوقة أيضا، واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الازمات المتلاحقة.